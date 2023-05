WhatsApp, ufficiale la funzione Chat Lock che chiude a chiave le nostre chat

Da qualche giorno ormai non si parla d’altro: WhatsApp sta introducendo pian piano il nuovo aggiornamento che aumenta il livello di privacy.

La possibilità di nascondere le proprie chat all’interno di una cartella nella quale si potrà entrare solo con un codice, con il volto o con l’impronta digitale, apre una nuova era. In questo modo gli utenti che condividono il loro smartphone con altre persone per motivi lavorativi o peraltro, potranno stare tranquilli.

WhatsApp: una grande novità che porta gli utenti ad essere sempre più protetti

Quanto segue è ciò che ha dichiarato il patron di Meta Mark Zuckerberg: “Le nuove chat bloccate in WhatsApp rendono le tue conversazioni più private”. Tutto quello che servirà a fare sarà toccare il nome della conversazione, che sia unica o magari di gruppo, per poi selezionare l’opzione relativa al blocco. Da quel momento in poi servirà per forza di cose autenticarsi per aprire quella determinata chat.

“Crediamo che questa funzione sarà utile per le persone a cui capita di condividere il telefono con altri familiari o in quei momenti in cui arriva un messaggio speciale proprio quando il telefono è in mano a qualcun altro“, questo è quanto descritto ufficialmente dai canali principali di WhatsApp.

Secondo le indiscrezioni che stanno girando nelle ultime ore, l’aggiornamento starebbe per arrivare per tutti. Inoltre dovrebbe arrivare anche un’altra grande novità che comprenderà la possibilità di modificare i messaggi inviati entro 15 minuti dall’effettivo invio. Questa novità è già in corso di sperimentazione nella versione beta dell’applicazione per piattaforma Android.