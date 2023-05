Truffa dello specchietto - non credete alla frase "Mi hai rotto lo specchietto, dammi 300 euro!"

La truffa dello specchietto è un metodo di frode ben noto che continua a mietere vittime. Recentemente, una donna è caduta in questa trappola, perdendo 130 euro. La truffatrice, una 26enne, è stata identificata e denunciata grazie alla pronta denuncia della vittima.

Truffa dello specchietto: come colpiscono i truffatori?

La truffa dello specchietto si basa su un semplice inganno. I truffatori fanno cenno alla vittima di fermarsi, sostenendo che la sua auto ha urtato e danneggiato lo specchietto della loro macchina. In questo caso, la truffatrice e il suo complice hanno richiesto un risarcimento immediato di 300 euro. La vittima, non essendosi resa conto di essere caduta in una truffa, ha consegnato tutto il contante che aveva con sé, pari a 130 euro.

La Denuncia e l’Indagine

Dopo essersi resa conto di essere stata truffata, la vittima ha denunciato l’incidente alla Questura di Pordenone. Le indagini hanno permesso così di identificare la truffatrice, una donna di 26 anni con precedenti specifici per frodi analoghe. Le indagini per identificare il complice sono ancora in corso.

Come prevenire la Truffa dello Specchietto con pochi semplici accorgimenti

La truffa dello specchietto è un tipo di frode molto comune, ma può essere evitata con un po’ di attenzione. Se qualcuno ti accusa di aver provocato un danno alla sua auto, non cedere alla richiesta di un risarcimento immediato. Invece, chiedi di risolvere la questione attraverso le compagnie di assicurazione. In caso di dubbi sulla dinamica dell’incidente, chiama immediatamente le Forze di Polizia al numero di emergenza 112 prima che sia troppo tardi.