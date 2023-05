Gli smartphone Honor stanno sempre più catturando l’interesse e l’attenzione del pubblico italiano, con un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, ed una fortissima attenzione al design. Uno di questi è Honor 70, medio di gamma travestito da top, sempre pronto ad alzare ulteriormente l’asticella qualitativa.

Honor 70, lo smartphone più scontato su Amazon

Honor 70 è uno smartphone davvero molto interessante, in vendita da pochissimi mesi, è riuscito a conquistare un numero impressionante di utenti, con un prezzo di gran lunga inferiore alle sue qualità. Approfittando dell’offerta Amazon, oggi è possibile acquistarlo a soli 359 euro, infatti è stato applicato uno sconto del 22% che riduce il valore originario di 459 euro (per la variante da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna).

Nel caso in cui non conosciate da vicino il prodotto, ricordiamo essere caratterizzato da un design moderno ed elegante, con display curvo OLED da 6,67 pollici di diagonale (e refresh rate a 120Hz), una tripla fotocamera posteriore (con sensore principale da 5 megapixel), sistema operativo Android 12, e sopratutto una batteria molto capiente. Il componente in questione raggiunge ben 4800mAh, permettendo così di godere di un autonomia più che adeguata, ed anche della ricarica rapidissima a 66 watt.

Al momento in cui vi scriviamo, entrambe le colorazioni disponibili su Amazon sono in offerta, lo potrete quindi acquistare sia Midnight Black che Emerald Green.