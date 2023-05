Ci sono molte domande che gli utenti si fanno in merito al modo in cui gli smartphone devono essere caricati. Alcuni pensano che non sia sicuro farlo durante la notte, ma non è esattamente così.

Molti infatti temono di “sovraccaricare” la batteria dello smartphone. Questa preoccupazione sembra provenire dal fatto che pochi anni fa alcuni Galaxy Note 7 hanno fuoco a causa di problemi con derivanti da un lotto di batterie guaste. Ma almeno che un dispositivo non presenti gravi difetti di fabbricazione, non c’è bisogno di allarmarsi.

Per quanto riguarda invece la questione del lasciare lo smartphone di notte in carica, bisogna sapere che sono presenti dei chip di protezione extra che assicurano che ciò non possa accadere. Quando la batteria interna agli ioni di litio raggiunge il 100% della sua capacità, la ricarica si interrompe. Se lasci lo smartphone collegato durante la notte quindi, lo smartphone consumerà un po ‘di energia e verrà ricaricato di nuovo non appena scende al 99%.

Sfatato finalmente il mito

E’ sicuro quindi dire che si può tenere il telefono accanto quando vai a dormire. E se non ti senti sicuro, se ti svegli di notte, scollegalo o spostalo per evitare di tenerlo sempre sotto carica. Oppure collega il tuo telefono a una presa intelligente che è programmata per spegnersi.

L’unica cosa che potrebbe succedere è percepire un aumento della temperatura dovuto dall’utilizzo prolungato del caricabatterie. Molti esperti consigliano di estrarre gli smartphone dalla cover se usato durante la notte. Ma non è sempre possibile con una custodia protettiva complicata.