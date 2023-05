Nei primi anni 2000 gli operatori telefonici presenti sul territorio nazionale erano davvero pochissimo. TIM, Vodafone, Wind e Tre (ora uniti in un’unica azienda) si spartivano il mercato delle telecomunicazioni e nascevano le promozioni telefoniche.

Con il passare degli anni il mercato si è riempito di nuovi operatori telefonici e la competizione è diventata incredibilmente spietata. Negli ultimi anni inoltre è nata una nuova categoria: gli operatori virtuali. Si tratta di operatori che non possiedono le infrastrutture e le reti necessarie e che si poggiano su altri operatori principali per fornire servizi di telefonia mobile e fissa.

Uno degli operatori più popolari in Italia è PosteMobile servizio creato nel 2007 e fornito dalla società PostePay S.p.a del gruppo Poste Italiane S.p.a.

PosteMobile conta circa 4,7 milioni di clienti in Italia tra telefonia fissa e mobile ed è molto apprezzato per la qualità della sua rete e per l’ampio ventaglio di offerte proposte a prezzi super competitivi.

