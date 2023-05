Lidl è ASSURDA, il nuovo sconto dell'80% su tutta la merce distrugge Unieuro

Prendere un volantino dalla propria cassetta della posta e scoprire al suo interno le offerte di quel mese, risulta la normalità. Di certo però non è consuetudine trovare all’interno di un catalogo offerte mai viste prima, come questa volta sarà possibile fare con il volantino del celebre colosso Lidl. L’azienda infatti ha pensato di sorprendere sia la concorrenza che i suoi clienti con delle nuove opportunità. Sono stati inseriti beni alimentari con sconti pazzeschi ma ci sono anche degli articoli che strizzano l’occhio al mondo degli elettrodomestici e della tecnologia. Prezzi del genere molto probabilmente saranno irripetibili, soprattutto per via del fatto che il volantino scadrà il prossimo 21 maggio.

Lidl distrugge la concorrenza con delle offerte mai viste, il nuovo volantino mette in risalto i prezzi migliori del mese di maggio

Era necessario reagire a tutti quelli che sono i nuovi volantini lanciati dalla concorrenza durante quest’ultimo mese di maggio. Per questo motivo Lidl ha pensato di fare del suo meglio, introducendo all’interno del catalogo nuove offerte, alcune delle quali mai viste prima.

Come potete notare in alto, ci sono tutte le immagini del nuovo volantino, il quale a sua volta mostra promozioni straordinarie. Le offerte alimentari sono nelle prime pagine, ma scorrendole si può arrivare poi a notare articoli molto interessanti. Lidl infatti mette in vendita una planetaria con capienza pari a 5 litri che è in offerta ad un prezzo di soli 59 €. Segue poi anche un’altra opportunità: la lampada insetticida che ha un prezzo al pubblico di 12,90 €. Ovviamente potrete avere anche la garanzia su tutto quello che acquisterete.