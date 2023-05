la-rivoluzione-delle-esim-in-italia-scopri-quali-operatori-offrono-questa-innovazione

La disponibilità e le funzionalità delle eSIM (embedded SIM) sono progressivamente aumentate in Italia nel corso degli anni. Sebbene le eSIM non siano ancora comunemente utilizzate, numerosi operatori, in particolare i provider virtuali come Spusu e CoopVoce, hanno iniziato a fornirle ai propri clienti. Come funzionano le eSIM e cosa le contraddistingue?

Una eSIM è una carta SIM digitale che sostituisce la carta SIM tradizionale, rimovibile. Il suo funzionamento è simile a quello di una scheda SIM standard: riconosce il profilo del cliente e garantisce l’accesso alla rete dell’operatore. Invece di inserire fisicamente la SIM, i clienti possono installarla digitalmente scansionando un codice QR utilizzando un software specializzato su dispositivi compatibili.

eSIM, ecco con quali operatori puoi utilizzarle

In Italia, solo TIM, Vodafone, WindTre, Very Mobile, Spusu e CoopVoce offrono attualmente la possibilità di scegliere la eSIM agli abbonati privati. Ogni operatore offre funzionalità eSIM e metodi di distribuzione diversi.

TIM, Vodafone, WindTre e CoopVoce vendono tutte le eSIM in negozio, mentre Very Mobile le vende solo online. Spusu, invece, è attualmente accessibile solo tramite il suo sito web. Per quanto riguarda la consegna, Very Mobile, Spusu e CoopVoce inviano il codice QR via e-mail istantaneamente, mentre TIM, Vodafone e WindTre forniscono le eSIM attraverso un supporto fisico che contiene il codice QR (Vodafone consente anche l’acquisto online).

In particolare, l’uso dei codici QR varia a seconda dei fornitori. I codici QR possono essere utilizzati più volte senza limitazioni da TIM, Vodafone, Spusu e CoopVoce, ma solo una volta da WindTre. I codici QR di Very Mobile, invece, hanno una limitazione di sei utilizzi, compresa la prima configurazione.

Si tenga presente che una eSIM virtuale può essere utilizzata su un solo dispositivo alla volta. Gli utenti che desiderano trasferire la propria eSIM su un nuovo smartphone devono prima rimuovere il profilo dal dispositivo precedente e poi utilizzare lo stesso codice QR (o uno sostitutivo) per installare la eSIM sul nuovo dispositivo. La rimozione di una eSIM da un dispositivo non disattiva la linea telefonica a cui è collegata.

Con l’evolversi della tecnologia eSIM, un maggior numero di operatori potrebbe offrire questa possibilità ai propri clienti. La versatilità delle eSIM consente ai consumatori di passare da un dispositivo all’altro senza dover sostituire fisicamente le schede SIM.