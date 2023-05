Hyundai Pony Coupe Concept, l’iconica automobile esposta per la prima volta al Salone dell’Auto di Torino del lontano 1974, una vera e propria pietra miliare per il settore dell’automotive, è stata ricostruita fedelmente in anteprima mondiale sul Lago di Como.

Nel corso dell’evento Hyundai Reunion, un insieme di eventi che punta ad unire il passato con il presente (oltre alla visione del futuro), l’azienda ha avuto l’occasione di presentare il concept del suo modello più unico, realizzato da GFG Style, un centro specializzato che collabora con Giorgetto Giugiaro ed il figlio Fabrizio, realizzato completamente indipendente dalla produzione in serie in Corea.

Il progetto ha visto, come anticipato, la creazione della Pony Coupe Concept in ogni sua parte, per testimoniare lo spirito, la passione, l’ambizione e l’audacia dei manager/dipendenti dell’epoca, in grado di dare vita ad un brand diffuso in pochi anni in tutto il globo.

Hyundai Pony Coupe Concept ha segnato un’Era

La vettura viene considerata come un classico retro-futuristico, un modello da cui anche i più recenti traggono ispirazione (ad esempio il rolling lab N vision 74 o la concept car “45” EV). Gli esterni sono simili ad un origami, poiché presentano linee geometriche fluide, superfici pulite, proporzioni che innalzano l’aerodinamicità, un tetto slanciato ed una forma pressoché unica. I fari, caratteristici del 1974, sono inimitabili, come anche la coda tronca, e dotata di un piccolissimo sportello che permette di accedere alla parte posteriore.

Il tutto è corredato con interni minimal, un design monoscocca ed una plancia sospesa che si conclude con il volante ad una razza e sedili bicolore. Il progetto, che ricordiamo essere legato all’heritage globale, punta forte sul cercare di diffondere la visione e la strategia di Hyundai in tutto il globo.