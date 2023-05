ho-mobile-personalizza-il-tuo-numero-di-telefono-e-crea-la-tua-esperienza-unica

Ho.mobile, un operatore virtuale, offre ai suoi consumatori la possibilità unica di scegliere il proprio numero di telefono. Questa opzione è accessibile sia ai nuovi utenti sia a quelli che già lo sono e che desiderano personalizzare la propria esperienza telefonica. Fin dal momento dell’attivazione della SIM, i nuovi clienti hanno avuto la possibilità di scegliere il loro numero preferito, e ora anche i clienti attuali possono farlo.

I clienti possono utilizzare il servizio “numero che voglio” componendo il numero 192121. La personalizzazione iniziale è gratuita, ma ogni successiva modifica costa 10 euro. I clienti possono scegliere fino a sei numeri per il loro numero unico. È importante notare, tuttavia, che la combinazione desiderata deve avere il prefisso ho. 379, seguito dalla decade 1 o 2 (ad esempio, 3791 o 3792). Il cliente può richiedere una combinazione alternativa se quella desiderata è già in uso, oppure può lasciare che l’operatore scelga un numero a caso.

Ho.mobile, scopri le ultime novità dell’operatore

Sul sito web di Ho. vengono promosse due offerte speciali per l’attivazione di nuovi numeri: 100 GIGA a 6,99 euro al mese e 150 GIGA a 8,99 euro al mese. Questa opzione è ora accessibile a tutti i clienti, compresi quelli che sono passati a Ho.mobile attraverso la Mobile Number Portability (MNP).

Ho.mobile offre una varietà di pacchetti per soddisfare diversi scopi. C’è, ad esempio, un pacchetto che include 200 GB di Internet senza limiti, minuti di chiamata illimitati e nessun vincolo per gli SMS. Un altro pacchetto comprende 100 GB di dati, minuti e messaggi illimitati. Esiste anche un pacchetto che comprende 150 GB di Internet, minuti di telefono illimitati e SMS illimitati.

Esistono pacchetti specifici per le esigenze dei clienti che si trasferiscono da altri operatori come iliad, Fastweb, Coop Voce e altri. I prezzi e le caratteristiche variano in base al piano scelto.

I nuovi utenti possono ricevere 300 GB di dati 4G domestici a 15,99 euro al mese, mentre gli attuali clienti possono ottenerli a 13,99 euro al mese. La carta SIM è gratuita al momento dell’attivazione e il valore della ricarica iniziale varia tra utenti esistenti e nuovi. Ho.mobile continua a offrire scelte economiche e personalizzate, permettendo ai consumatori di personalizzare il proprio numero di telefono e di scegliere piani che soddisfino le proprie esigenze di dati e di comunicazione.