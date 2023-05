ho. Mobile all'attacco con 230GB, distrutte TIM e Iliad con un prezzo FOLLE

La ricerca di una nuova offerta mobile per il proprio smartphone passa ormai sempre attraverso i soliti gestori. Tra i provider più blasonati e soprattutto valutati dal pubblico, ci sono quelli virtuali che hanno preso ormai in mano le redini della corsa. Il tentativo di ogni operatore telefonico di rubare utenti al prossimo, avviene ogni giorno, ma c’è chi riesce a difendersi in maniera egregia. Le grandi potenze del mondo della telefonia mobile italiana infatti stanno prendendo dei provvedimenti utili a resistere e soprattutto ad aumentare il loro distacco. I gestori virtuali però sanno come reagire. Tra i più interessanti ci sono sempre gli stessi nomi, i quali vedono ovviamente anche quello di ho. Mobile.

Il tempo ha insegnato che gli utenti che aspettano la prossima offerta di ho. Mobile, non devono fare altro che essere pazienti. Effettivamente il provider ha fatto vedere anche in passato che prima o poi la promozione giusta arriverà, come in questo caso.

ho. Mobile: l’offerta perfetta che costa solo 9,99 € al mese per sempre consente di avere tutto, ecco 230GB

Dopo aver visto la concorrenza tirare fuori dal cilindro nuove offerte interessanti, ho. Mobile ha scelto di reagire alla grande. E’ nata infatti la promo che tutti desideravano, la quale sembra non esaurire mai i suoi contenuti interni.

Si parla di un’offerta, disponibile peraltro sul sito ufficiale, che include al suo interno 230GB per navigare in internet. Non possono mancare poi minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre.