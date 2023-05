GoPro Hero9 Black, e più generalmente il marchio GoPro, rappresenta il caposaldo del mondo delle action camere, prodotti di altissima qualità, generalmente in vendita a prezzi superiori rispetto alla concorrenza, ma comunque in grado di distinguersi nella stabilizzazione e resa video. Per riuscire a risparmiare potete fare affidamento su Amazon, in questi giorni è disponibile uno sconto di 130 euro.

GoPro Hero9 Black, ecco la promozione che stavamo aspettando

Se siete alla ricerca della migliore action camera del mercato, allora dovete subito acquistare la GoPro Hero9, un prodotto incredibile che finalmente potete avere con uno sconto importante sul listino. Oggi costa infatti solamente 299 euro, contro i 429 euro previsti originariamente (la riduzione del 30% è a tempo limitato).

La registrazione massima raggiungibile è il 5K ultra HD (le immagini invece a 20MP), con possibilità di effettuare uno streaming live in FullHD. La stabilizzazione, gestita alla perfezione dall’HyperSmooth, permette di ottenere filmati eccezionalmente stabili con il minimo sforzo. E’ presente un doppio schermo tattile, il posteriore è più grande della generazione precedente, così da essere perfetta anche nella realizzazione di vlog o selfie.

In confezione troverete, oltre all’action camera, anche la custodia per il trasporto, la batteria singola, il supporto adesivo, nonché la fibbia di montaggio con le relative viti (senza dimenticarsi del cavo USB-C per la ricarica).