Euronics, solo oggi tutto è in OFFERTA al 50%, non perdetevi gli sconti!

Gli sconti migliori di Euronics fanno letteralmente impazzire la popolazione italiana, i prezzi sono economici, gli utenti possono accedervi tranquillamente in negozio, ed allo stesso tempo si riesce ad acquistare anche uno smartphone, o un prodotto di elettronica, di tutto rispetto.

I limiti legati alla suddetta soluzione sono sostanzialmente sempre gli stessi, e riguardano la localizzazione territoriale. Non dovete dimenticare che le offerte potrebbero presentare piccole differenze in relazione al socio di appartenenza, per questo motivo valutate attentamente il volantino del punto più vicino alla vostra residenza.

Euronics, grandissime occasioni per tutti gli utenti

Con Euronics non si scherza, il volantino è davvero pronto a far sognare tutti coloro che stavano aspettando il momento giusto per acquistare nuovi smartphone, anche di fascia alta. Tra i modelli maggiormente interessanti, non possiamo che annoverare uno tra gli Apple iPhone di ultima generazione, come iPhone 14 in vendita a 899 euro, passando anche per modelli più performanti, ad esempio iPhone 14 Pro, il cui prezzo è di 1179 euro. Coloro che invece volessero mettere le mani sul prodotto dell’anno scorso, potranno pensare di acquistare l’iPhone 13, disponibile a 799 euro.

Sempre parlando di smartphone, sono disponibili tantissimi modelli più economici, quali sono comunque Honor X7a, Oppo A57s, Honor Magic 4 Lite e similari, tutti commercializzati da Euronics con un prezzo che non supera i 500 euro, permettendo così all’utente finale di risparmiare veramente molto su ogni singolo acquisto effettuato.