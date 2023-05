Esselunga è uno dei supermercati maggiormente in grado di mettere a disposizione del pubblico eccellenti campagne promozionali, intrise di sconti speciali e di prezzi sempre più bassi. Se lo Speciale Multimediale rappresenta a tutti gli effetti il volantino più apprezzato, la classica offerta tech è invece l’occasione da non lasciarsi mai sfuggire.

Gli acquisti, se interessati al prezzo che andremo ad elencarvi, possono essere completati solamente in negozio, ciò sta a significare che il consumatore è costretto a recarsi personalmente presso il punto vendita, per essere sicuro di avere libero accesso alla singola promozione (a patto che le scorte siano ancora sufficienti per l’acquisto).

Esselunga, occasioni e grandi prezzi in esclusiva

Ultimi giorni di validità di un’ottima campagna promozionale di Esselunga, rappresentante la perfetta occasione per risparmiare al massimo delle proprie possibilità, indipendentemente dalla provenienza territoriale. L’offerta tech di oggi focalizza la propria attenzione sul bellissimo Samsung Galaxy A14, uno smartphone che appartiene indubbiamente alla fascia bassa, ma riesce ugualmente a catturare l’attenzione del pubblico con prestazioni più che adeguate, se considerate la richiesta attuale di soli 149 euro.

Gli utenti che lo vogliono acquistare, devono comunque sapere essere dotato di una tripla fotocamera posteriore, il cui sensore principale è di 50 megapixel, affiancata da due sensori da 5 e 2 megapixel, ma anche processore octa-core (con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna), per finire con il display da 6,6 pollici di diagonale, un IPS LCD che riesce comunque a fornire una risoluzione in FHD+.