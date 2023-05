Qualsiasi smartphone, che sia nascosto in tasca o nella borsa, emette radiazioni. Ma non bisogna allarmarsi per questo, i telefoni producono radiazioni non ionizzanti e non ti mettono in pericolo immediato, anche perchè se così fosse, i telefoni cellulari sarebbero resi illegali per motivi di sicurezza.

Le radiazioni ionizzanti strappano letteralmente gli elettroni dagli atomi nel tuo corpo, mentre le radiazioni del telefono cellulare non sono ionizzanti, quindi non influenzano in alcun modo il tuo DNA.

Inoltre, quando acquisti un nuovo telefono cellulare, dovresti guardare il livello di radiazioni che produce. Tutti i telefoni cellulari legittimi sono soggetti alle normative FCC, quindi sono nella zona sicura con radiazioni, ma alcuni ne hanno meno di altri.

Quando guardi le specifiche e le informazioni del produttore di un telefono, la quantità di emissione di radiazioni che ti danno viene solitamente indicata come valore SAR (tasso di assorbimento specifico).

Il SAR è direttamente correlato all’energia RF (radiofrequenza), è una misura della quantità di energia a radiofrequenza assorbita dal corpo durante l’utilizzo di un telefono cellulare.

Questo campo è chiamato EMF ed emette radiazioni RF. Se misuri la velocità o l’efficienza con cui la radiazione RF viene assorbita dal tuo corpo, questo è il valore del numero SAR.

Ecco i modelli più “pericolosi”

La FCC (Federal Communications Commission) ha limitazioni di sicurezza imposte a tutti i telefoni cellulari sotto la loro giurisdizione che impediscono ai produttori di telefoni cellulari di creare un prodotto che vada oltre una specifica intensità di radiazioni (continua a leggere per saperne di più).

Ecco quali sono i modelli che hanno le radiazioni più alte:

Motorola Edge (2021): valore più alto nel 2022, con 1.25

Google Pixel 6: valore registrato di 1.20

Apple iPhone 13 Pro: valore registrato di 1.20

Google Pixel 6: valore registrato di 1.19

Motorola Moto G Power (2022): valore registrato di 1.19

Apple iPhone XS: valore registrato di 1.19

Apple iPhone 8 Plus (A1897): valore registrato di 1.19