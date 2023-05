La copertura mobile è un fattore cruciale nella scelta dell’operatore di telefonia mobile. Nonostante le offerte SIM convenienti e i servizi ricchi proposti da molti gestori, la qualità del segnale rimane un aspetto fondamentale. Ma scopriamo insieme l’analisi dettagliata sulla copertura mobile 2023 in Italia, aggiornata a maggio 2023.

Copertura Mobile: la classifica dei migliori operatori

Il report “State of Mobile Experience” di Tutela, una società indipendente di dati crowdsourcing, ha fornito informazioni precise sugli operatori con la migliore copertura in Italia. Secondo il report, Vodafone, Iliad e TIM occupano i primi posti nelle quattro graduatorie stabilite.

Consistent Quality – Excellent : Questa classifica si basa sulla percentuale di tempo in cui la rete mobile può garantire prestazioni superiori alle soglie minime per video HD, videoconferenze di gruppo e giochi. Vodafone occupa la prima posizione con un 77,2%, seguita da TIM (74,6%), Iliad (73,2%) e WINDTRE (73,1%).

: Questa classifica si basa sulla percentuale di tempo in cui la rete mobile può garantire prestazioni superiori alle soglie minime per video HD, videoconferenze di gruppo e giochi. Vodafone occupa la prima posizione con un 77,2%, seguita da TIM (74,6%), Iliad (73,2%) e WINDTRE (73,1%). Consistent Quality – Core : Questa classifica si basa sulla percentuale di tempo in cui la rete mobile ha garantito prestazioni superiori alle soglie minime necessarie per le app base, le chiamate vocali, la navigazione web e la visualizzazione di video in definizione standard. Iliad si trova in cima alla lista con un 89,5%, seguita da Vodafone (89,4%), TIM (89,1%) e WINDTRE (86%).

: Questa classifica si basa sulla percentuale di tempo in cui la rete mobile ha garantito prestazioni superiori alle soglie minime necessarie per le app base, le chiamate vocali, la navigazione web e la visualizzazione di video in definizione standard. Iliad si trova in cima alla lista con un 89,5%, seguita da Vodafone (89,4%), TIM (89,1%) e WINDTRE (86%). 4G/5G Coverage : Questa classifica si basa sulla copertura 4G/5G. Vodafone è in cima alla lista con 560/1000, seguita da TIM (554/1000), WINDTRE (541/1000) e Iliad (530/1000).

: Questa classifica si basa sulla copertura 4G/5G. Vodafone è in cima alla lista con 560/1000, seguita da TIM (554/1000), WINDTRE (541/1000) e Iliad (530/1000). Total Coverage: Questa classifica si basa sulla copertura totale. TIM è in cima alla lista con 587/1000, seguita da Vodafone e WINDTRE (entrambe con 579/1000) e Iliad (562/1000).

Fattori che Influenzano la Copertura Mobile

La copertura mobile può essere influenzata da vari fattori, tra cui il dispositivo utilizzato, l’ora del giorno e il luogo in cui ci si trova. Ad esempio, nelle ore di punta, quando molti utenti sono online, la rete potrebbe essere satura. Inoltre, in alcuni luoghi, come la metropolitana, il segnale potrebbe essere ridotto.