Comet sconta gli SMARTPHONE, con il Sottocosto tutto è al 90%

Comet ha deciso di attivare una campagna promozionale veramente unica, rappresenta la soluzione ideale sulla quale fare affidamento, nell’ottica comunque di voler godere del miglior rapporto qualità/prezzo possibile, a prescindere dalla categoria del prodotto che si desidera acquistare.

Gli utenti non devono fare altro che recarsi in un qualsiasi negozio entro e non oltre il 24 maggio, oppure collegarsi all’e-commerce della stessa azienda, dove sarà possibile trovare i medesimi prezzi bassi, con consegna presso il domicilio gratuita. Da notare che si tratta a tutti gli effetti di un SottoCosto, ciò sta a significare che le scorte disponibili sono estremamente limitate, e che potrebbero terminare prima del previsto.

Comet, attenzione alle nuove offerte da non perdere

Il SottoCosto di Comet riesce a catturare l’attenzione degli utenti che da tempo aspettavano il momento giusto per acquistare nuovi prodotti di tecnologia, oggi è disponibile una campagna promozionale interessante, che riparte da dove si era fermata, con la possibilità comunque di acquistare un Apple iPhone 14 a soli 799 euro, per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria interna.

Le alternative, sempre restando nella fascia alta, sono rappresentate dal Galaxy Z Flip4, un foldable tra i più amati, ed il suo prezzo finale di 749 euro, oppure anche Galaxy S23, addirittura proposto con uno sconto di 450 euro rispetto al listino originario, infatti potrà essere acquistato a 699 euro. Con 50 euro in meno, infine, si potrà decidere di mettere le mani sul bellissimo Samsung Galaxy S22, un top assoluto, se considerate che con una piccola rinuncia aggiuntiva, in termini di prestazioni, la spesa sarà di soli 499 euro.