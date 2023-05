Amazon, CROLLA di oltre 200 euro il prezzo dell'iPhone 14 Pro 256GB

La corsa all’acquisto del nuovo smartphone molto spesso mette gli utenti in condizione d’ansia. Oggi non c’è ragione di arrivare ad un punto del genere, visto che Amazon ha selezionato alcuni dei dispositivi migliori ai prezzi più bassi di sempre. Risalta di certo l’offerta che riguarda il nuovo iPhone 14 Pro, il quale vede uno sconto sensibile proprio su Amazon.

Amazon batte la concorrenza proponendo al minimo storico il nuovo iPhone 14 Pro da 256 giga

Come potete notare, il nuovo iPhone 14 Pro arriva in sconto su Amazon ad un prezzo eccezionale. Innanzitutto si tratta della variante da 256 giga, estremamente consigliata per coloro che fanno largo uso della memoria interna dello smartphone. Amazon ha scelto di abbassare il prezzo di questo smartphone di quasi 200 €, portando il costo finale a 1279 €.

Ovviamente per acquistarlo dovrete solo aggiungerlo al carrello, in modo da assicurarvelo a questo prezzo. Chiaramente ci saranno due anni di garanzia disponibili, il primo con Apple e il secondo con Amazon. Oltre a questo c’è anche la possibilità di effettuare un reso gratuito entro 30 giorni, come da sempre permette di fare il celebre sito e-commerce.