WindTre è tra gli operatori telefonici più apprezzati dagli utenti per l’ottima qualità della sua connessione fissa e mobile e per le incredibili offerte proposte. Il listino del gestore include tariffe tramite le quali è possibile usufruire mensilmente di abbondanti quantità di Giga senza dover andare incontro a cifre esorbitanti per il rinnovo mensile.

Ogni tariffa si pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze di fasce ben precise di utenti. La WindTre Young, ad esempio, propone contenuti abbondanti a un costo particolarmente economico poiché rivolta esclusivamente agli under 30.

La WindTre Di Più FULL 5G, invece, tenta di offrire agli utenti la possibilità di ottenere uno smartphone senza dover sostenere costi eccessivi, permettendo addirittura di ricevere un dispositivo Motorola gratis.

La WindTre Di Più Unlimited ha lo scopo di garantire ogni mese minuti, SMS e Giga illimitati dimostrandosi adeguata per tutti gli utenti costretti a utilizzare lo smartphone con una frequenza non indifferente.

WindTre Unlimited: minuti, SMS e Giga illimitati per tutti!

L‘offerta WindTre che maggiormente attira l’attenzione dei nuovi clienti sferrando un duro colpo nei confronti degli operatori rivali è la Unlimited 5G con Easy Pay. La tariffa è l’unica, tra quelle attualmente in listino, attraverso la quale è possibile ottenere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

I nuovi clienti dovranno sostenere mensilmente una spesa di 29,99 euro tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Il costo include tutti i servizi aggiuntivi, compreso Call center senza attese, che permette di ricevere assistenza in qualsiasi momento senza dover affrontare alcuna spesa extra.