Sembra uno scenario da film di spionaggio, ma è un’eventualità reale. A causa dell’evoluzione della tecnologia e della crescente sofisticazione dei cybercriminali, i tuoi dati possono essere in pericolo. Siamo qui per aiutarti a individuare i segnali di un possibile intercetto dello smartphone e a proteggere i tuoi dati personali.

Smartphone: riconosci i segnali di allarme

Rumori di fondo: segnale di intercettazione o interferenza casuale?

Durante una chiamata, potresti notare dei rumori di fondo: un ronzio acuto, un rumore statico, un bip o un clic. Questi non sempre indicano un problema. Tuttavia, se questi suoni si presentano spesso, potrebbe essere necessario un’indagine più approfondita. Un modo per verificare è utilizzare un rilevatore di larghezza di banda a basse frequenze. Un elevato numero di picchi potrebbe indicare un intercetto del dispositivo.

La batteria si scarica velocemente: colpa del tuo utilizzo o di un malware?

Dopo un anno d’uso, è normale che la batteria dello smartphone si scarichi più velocemente. Tuttavia, se la batteria si esaurisce rapidamente e le tue abitudini non sono cambiate, potrebbe essere un segno di un software spia in esecuzione in background. I dispositivi Apple e Android offrono strumenti per monitorare l’utilizzo della batteria. È importante controllare regolarmente le app che consumano la maggior parte della batteria e rimuovere quelle sospette.

Smartphone si riavvia o spegne da solo: difetto tecnico o virus?

Se il tuo smartphone ha problemi di spegnimento o reattività, o se la retroilluminazione resta accesa, potrebbe essere un segnale di un virus. Verifica che non ci siano problemi tecnici, come un aggiornamento software o conflitti tra app. Se tutto è a posto, è possibile che tu debba rimuovere un virus.

App mai scaricate, pop-up sospetti e SMS: attenzione!

Altri segnali di allarme includono annunci pop-up insoliti, prestazioni del telefono che peggiorano, app che si installano senza conferma e SMS con codici di lettere e numeri da mittenti sconosciuti. Questi potrebbero essere segnali di attivazione di app di intercettazione.