Un robot aspirapolvere scontato del 52%, questo è quanto vi attende nel periodo su Amazon, l’e-commerce più attenta a soddisfare le esigenze dei consumatori, che oggigiorno si ritrovano ad acquistare da casa la tecnologia ed i beni di prima necessità.

Robot aspirapolvere, quanto costa su Amazon

Lefant è un brand molto noto da tutti coloro che bazzicano con frequenza il mondo di Amazon, per questo motivo non si stupiscono della presenza di un’ottima riduzione che permetterebbe loro di risparmiare molto più del previsto. Il robot aspirapolvere di punta dell’azienda, il modello M210PW, viene oggi proposto con uno sconto del 52%, si parte quindi da 279 euro di spesa, per scendere poi al valore finale di soli 134 euro.

Controllabile direttamente dall’applicazione dedicata, e compatibile con Android e iOS, l’M210PW è un robot perfetto per i proprietari di animali domestici, grazie alla potenza di aspirazione di 2200Pa, nonché la presenza di due comode spazzole laterali che spingono i peli e la sporcizia nella lunga spazzola centrale. L’autonomia è uno dei suoi punti di forza, a conti fatti può raggiungere anche i 120 minuti di utilizzo continuativo, dipendentemente dalla potenza di aspirazione effettivamente selezionata. Da notare, ad ogni modo, essere perfettamente compatibile con gli assistenti vocali, quali Google Assistant e Amazon Alexa.