Un prezzo davvero molto basso è stato applicato su uno smartwatch a colori, un prodotto che tutti dovremmo avere al nostro polso, che permette così di essere sempre connessi, qualunque cosa accada (a patto che lo smartphone sia nelle vicinanze). La riduzione è possibile, come al solito, grazie ad Amazon, sempre pronta a far spendere pochissimo tutti gli utenti.

Smartwatch, il prezzo è davvero molto basso

Lo smartwatch è al giorno d’oggi uno dei dispositivi più richiesti e desiderati, fortunatamente se ne trovano di tutti i tipi, anche di molto economici (a patto che si sia disposti a qualche piccola rinuncia). E’ questo il caso del Choiknbo, il prodotto attualmente in promozione su Amazon, disponibile per la precisione ad un prezzo di 39 euro (con sconto del 21% rispetto al listino), ma scontabile di un ulteriore 10% grazie al coupon presente direttamente in pagina, ciò porta l’utente a spendere alla fine solamente 35 euro circa.

Il dispositivo è dotato di un display a colori completamente touchscreen da 1,7 pollici di diagonale, è certificato IP67, quindi impermeabile anche all’immersione, ed è perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone in commercio (sia iOS che Android). Le funzioni raggiungibili sono sostanzialmente sempre le stesse, troviamo il cardiofrequenzimetro, la possibilità di rispondere alle chiamate e tutte le più classiche misurazioni di base.