OnePlus PAD in Italia da oggi 18 maggio, ecco i prezzi e le offerte

Il famosissimo marchio che si occupa di elettronica e tecnologia in generale OnePlus, lancia in Italia la possibilità, a partire da oggi 18 maggio, di acquistare il nuovo OnePlus PAD. Quello che è il primo tablet dell’azienda, arriva in alcune varianti e con diverse offerte a disposizione del pubblico. Gli utenti potranno acquistare anche i suoi accessori.

“L’entusiasmo degli utenti verso il nostro primo tablet, OnePlus Pad, è stato a dir poco incredibile”, queste le parole da parte di Toumas Lampen, European Head of Strategy di OnePlus.

“Dopo il tutto esaurito riscontrato coi preordini, oggi siamo felici di rendere finalmente disponibile il dispositivo in tutta Europa. Speriamo così di offrire alla nostra community una vita digitale sempre migliore, grazie ad un ecosistema di prodotti sempre in crescita.”

OnePlus disponibile con vari bundles e sul sito ufficiale dell’azienda

OnePlus PAD è disponibile sul sito ufficiale di OnePlus in colorazione Halo Green con 8GB di RAM e 128GB di ROM al prezzo di 499€. Gli utenti potranno acquistare poi anche gli accessori, come ad esempio la OnePlus Stylo o la Magnetic Keyboard, entrambe in vendita rispettivamente a 99€ e 149€. Presente e poi anche la cover Folio Case da 59€.

Gli utenti che acquisteranno il tablet, potranno ricevere in regalo un adattatore OnePlus SUPERVOOC 65W Tyle-A Adapter da 34,99€.

Ci saranno poi i seguenti sconti per chi acquisterà il dispositivo:

OnePlus Stylo con sconto del 30%;

OnePlus Nord Buds 2 con sconto del 20%;

OnePlus Buds Pro 2 con sconto del 30%.

Il programma di permuta poi permetterà ai clienti di inviare un vecchio dispositivo per ottenere 30€ di bonus o 250€ di credito istantaneo. Anche gli studenti potranno usufruire di uno sconto, il quale sarà pari al 5% sul prezzo al dettaglio. Le offerte andranno avanti fino al prossimo 18 giugno.