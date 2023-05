Netflix, a Maggio la piattaforma offre una vagonata di opere al femminile

Siete pronti a scoprire le ultime novità da Netflix? Per questo mese aspettatevi una varietà di opere con protagoniste delle Regine… (no, non si parla di Elisabetta!) Ecco le serie TV e i film più attesi che troverete sulla piattaforma a Maggio 2023. Scopriamoli insieme!

Netflix: a Maggio non si fa che parlare di Reali

La Regina Carlotta: Il prequel di Bridgerton su Netflix

E’ uscita il 4 maggio e ha già conquistato milioni di spettatori. “La Regina Carlotta” è la serie TV prequel di “Bridgerton”, che racconta la storia della sovrana inglese, da giovane a adulta. Il racconto non si limita a descrivere l’ascesa al potere della regina, ma ci fa entrare nel suo mondo affascinante, fatto di intrighi, amori e giochi di potere. Ci presenta anche la storia d’amore tra la Regina e Re Giorgio III, e quella dei loro valletti, Brimsley e Reynolds.

Regina Cleopatra: Una Docuserie Affascinante su Netflix

Il 10 maggio è arrivata su Netflix “Regina Cleopatra”, una docuserie dedicata alla vita della celebre regina egizia, prodotta da Jada Pinkett Smith. La serie offre un’analisi dettagliata della sua ascesa al potere e della sua vita come sovrana.

Anna Nicole Smith: La Storia Vera su Netflix

Rimanendo sul tema delle donne, tra le novità non potete perdervi “Anna Nicole Smith: La Storia Vera”. Questo documentario offre uno sguardo inedito sulla vita di Anna Nicole Smith, modella e attrice famosa, attraverso video e filmati mai visti prima.

Black Night: La Nuova Serie TV Netflix Ambientata in un Futuro Distopico

“Black Night” è una delle nuove serie TV più amate di Netflix, che esplora un futuro distopico in cui l’umanità cerca di sopravvivere in un mondo devastato dall’inquinamento.

The Mother: Il Nuovo Film con Jennifer Lopez su Netflix

“The Mother” è il nuovo film di Netflix con Jennifer Lopez, disponibile dal 12 maggio. Un thriller avvincente che narra la storia di una serial killer che decide di proteggere la figlia che aveva abbandonato anni prima.