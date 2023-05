Un accessorio fondamentale per tantissimi utenti, che spesso si ritrovano a voler copiare contenuti su uno smartphone, senza avere fisicamente la possibilità di farlo, è il lettore di schede SD/micro SD portatile, soluzione essenziale che oggi viene proposta ad uno dei prezzi più bassi di sempre su Amazon, grazie allo sconto del 50%.

Il risparmio è assolutamente incredibile, tutto grazie al nostro canale Telegram ufficiale, sul quale è possibile trovare le migliori offerte ed i prezzi più bassi, con coupon in esclusiva assoluta. Se volete risparmiare, premete subito qui. Per estendere al massimo le disponibilità di offerte, potete anche decidere di iscrivervi a Tecnofferte e Malatirisparmio.

Lettore di schede SD ad uno dei prezzi più bassi

Il lettore di schede SD che potete oggi acquistare su Amazon è uno strumento fondamentale per molti di voi, la via da intraprendere nel caso in cui vogliate trasferire rapidamente i dati sulle piccole memorie esterne. Il prodotto ha un costo di listino di 16,99 euro, approfittando dell’ottimo coupon del 50% presente in pagina, la spesa finale da sostenere equivale a soli 8,99 euro.

Compralo su Amazon

Le dimensioni sono ridotte, il che ne facilita moltissimo il trasporto, è realizzato con una copertura in plastica opaca, e due cappucci alle estremità per proteggere i connettori. Sul lato è presente lo slot delle microSD/SD, mentre i due collegamenti di cui sopra sono rispettivamente USB-A e USB-C, rendendo così il prodotto perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone disponibile in commercio, o più semplicemente un notebook/PC desktop.

La spedizione è gestita da Amazon Logistics, il che porta ad una consegna molto rapida presso il vostro domicilio.