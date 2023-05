Uno dei maggiori pericoli che ogni giorno mette alla prova tutti gli utenti connessi al web è costituito senza alcun dubbio dal Phishing, la nota pratica fraudolenta infatti tenta di colpire il maggior numero di utenti possibile con l’obbiettivo ovviamente di sottrarre loro dati sensibili da poter sfruttare a proprio vantaggio.

Per chi non lo sapesse il phishing è una pratica truffaldina che consiste nell’invio di false comunicazioni spacciate come avvisi da parte di enti autorevoli il cui nome viene sfruttato indebitamente da parte dei truffatori per conquistare la fiducia della vittima con molta facilità, generalmente generalmente queste comunicazioni invitano all’interno del corpo testo la vittima a compiere determinate azioni come effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati malevoli, step dannosi ed essenziali per la buona riuscita dell’attacco.

Il nome Intesa Sanpaolo sfruttato

In questo articolo vi mostriamo la nuova mail di phishing che sta colpendo gli utenti clienti di Intesa Sanpaolo, si tratta infatti di una falsa comunicazione che nel corpo testo avvisa la vittima che in un giorno di Maggio 2023 la sua carta verrà bloccata e che per evitare tale problema dovrà aggiornare i propri dati per attivare il nuovo sistema di sicurezza, ovviamente è tutto falso e si tratta di uno stratagemma per portarvi a cliccare sul link presente più in basso che rimanda alla pagina di phishing vera e propria.

Onde evitare qualsiasi problema il consiglio da seguire è davvero molto semplice, eliminate la mail non appena la riconoscete, in tal modo eviterete qualsiasi rischio.