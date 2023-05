Iliad offre ancora la sua offerta da 150 giga in 4G, la quale consente di avere anche minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo è sempre lo stesso: 9,99 € al mese per sempre. Ma non finisce qui!

Iliad contrasta la concorrenza degli altri gestori con tre offerte diverse tra loro, sono destinate ad esigenze differenti

Dopo aver parlato della migliore soluzione per quanto riguarda l’ambito mobile, bisogna tirare in ballo anche le altre due promo che sono disponibili tra le fila di Iliad.

Innanzitutto, come è possibile vedere appena si apre il sito ufficiale del gestore, c’è una promozione per chi ha bisogno di una rete domestica tra le proprie mura di casa. La promozione di Iliad che consente di avere la fibra ottica ai massimi livelli, costa solo 19,99 € al mese per sempre. Questo prezzo viene sbloccato solo per coloro che hanno già un’offerta come quella citata nel paragrafo precedente, ovvero che abbia un prezzo minimo di 9,99 € al mese.

La fibra ottica di Iliad arriva con una velocità complessiva distribuita su tutte le porte pari a 5 gbps, oltre che con minuti senza limiti verso tutti. Viene concesso anche il nuovo router Iliadbox. Il prezzo di attivazione è una tantum di 39,99 €.

In molti non se ne saranno neanche accorti però è disponibile anche un’altra offerta, questa volta abbastanza versatile tra il mobile e il fisso. Si tratta della soluzione solo dati che Iliad consente agli utenti per un prezzo mensile di soli 13,99 €. Con questa opportunità sarà possibile acquistare una Sim da inserire in qualsiasi dispositivo al fine di avere 300 giga disponibili per navigare sul web usando la rete 4G+.