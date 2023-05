Elon Musk martedì ha respinto le voci che affermavano che avrebbe dovuto dimettersi dalla carica di CEO di Tesla dicendo all’assemblea annuale degli azionisti che la società di auto elettriche e pannelli solari avrebbe iniziato a fare più pubblicità.

Tesla notoriamente ha evitato di pagare per la pubblicità come i suoi concorrenti, facendo molto affidamento sulla capacità di Musk di generare pubblicità gratuita: ha 140 milioni di follower su Twitter, la società di social media acquistata per 44 miliardi di dollari lo scorso autunno.

Inoltre Musk ha detto agli azionisti che il software “Full Self-Driving” dell’azienda si sta avvicinando ad un punto di svolta. In precedenza ha affermato che il sistema sarebbe stato pronto quest’anno, un impegno che ha preso per diversi anni.

Dei cambiamenti in vista

Tesla afferma sul suo sito web che le auto non possono guidare da sole e che gli esseri umani devono essere pronti a intervenire in ogni momento. La società è stata anche costretta dalle autorità di regolamentazione della sicurezza statunitensi a ritirare il software perché in alcuni casi non rispettava le leggi sul traffico. I problemi rilevati dalla National Highway Traffic Safety Administration devono essere risolti con un aggiornamento software online.

Durante la riunione di martedì, Musk ha avvertito che i prossimi 12 mesi potrebbero essere difficili per la società, soprattutto perché l’aumento dei tassi di interesse ha aumentato il costo di acquisto di un’auto.

“Tesla non è immune all’ambiente economico globale“, ha detto, prevedendo che la società supererà il periodo e andrà bene, anche quando molte aziende falliranno.

Successivamente alla CNBC ha parlato dell’accessibilità economica delle auto Tesla. “Se i pagamenti dell’auto o della casa aumentano, hai meno soldi per altre cose“, ha detto.