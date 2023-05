Collega lo smartphone alla TV in 4K con l'adattatore in SUPER SCONTO su Amazon

Una grande offerta oggi arriva su Amazon e riguarda un adattatore unico nel suo genere per trasmettere lo schermo del proprio smartphone sulla TV. Il funzionamento è molto semplice e viene spiegato perfettamente nel prossimo paragrafo.

Smartphone trasmesso sulla TV, con questo adattatore in vendita su Amazon è tutto più semplice

Vi state chiedendo come funziona un adattatore del genere? Amazon rende disponibile questo dispositivo descrivendone anche le caratteristiche. Innanzitutto bisogna collegare l’adattatore tramite la porta USB del telefono, per poi collegare l’altra estremità ad un cavo HDMI che andrà direttamente nella porta della TV.

In questo modo la trasmissione sarà diretta e in 4K, con una frequenza super fluida pari a 120Hz. Il prezzo di vendita oggi è di soli 11,99€. Per acquistare l’adattatore, dovete solo aggiungerlo al carrello.