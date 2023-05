I ladri sono un problema non solo per le proprie abitazioni, ma anche per l’automobile, sfortunatamente sono sempre pronti a sfruttare la minima distrazione per rubare tutto ciò che possono scovare all’interno. Su Amazon è possibile trovare un prodotto che permetterà di abbandonare con più tranquillità la vostra autovettura, e costa anche davvero pochissimo.

Auto protetta dai ladri con questo accessorio, costa solo 10 euro

Una delle tecniche più utilizzate dai ladri moderni, consiste nella clonazione della chiave elettronica, esistono vari modi per ottenere il risultato finale, ma molto spesso è possibile contrastarli con un blocco RFID. E’ proprio questo il prodotto di cui vi parliamo, una custodia dove posizionare la chiave, che permette di schermare qualsiasi tentativo di accesso indesiderato. Il suo costo è davvero ridottissimo, infatti viene richiesto il versamento di soli 10,99 euro per l’acquisto di 2 sacchetti schermati.

Le dimensioni del prodotto sono complessivamente allineate con le aspettative, raggiunge 20 x 9 centimetri, è realizzato in tessuto, e consiste più che altro in una gabbia di Faraday in grado di impedire qualsiasi clonazione, infatti riesce a bloccare qualsiasi segnale in ingresso, essendo compatibile con oltre il 99% delle chiavi di auto attualmente disponibili sul mercato.