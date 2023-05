Sono molte le persone che passano parecchio tempo in macchina. Solo in America si trascorrono infatti quasi 70 miliardi di ore al volante ogni anno.

Ma grazie agli schermi più grandi e alla tecnologia avanzata integrata nei veicoli, può essere tempo ben speso, grazie ad app e funzionalità appositamente progettate per aiutarti a ottenere il massimo dalla tua guida.

Disponibile in quasi 200 milioni di auto entro la fine di quest’anno, Android Auto, recentemente riprogettato, porta il meglio del tuo telefono nella tua auto. Puoi accedere a migliaia di app multimediali, di messaggistica, di navigazione, di parcheggio e di ricarica direttamente dal display della tua auto.

Presto potrai anche partecipare a riunioni importanti senza distogliere lo sguardo dalla strada. Google sta collaborando con Microsoft Teams, Webex di Cisco e Zoom per permetterti di partecipare facilmente ad una riunione pianificata tramite audio dal tuo display.

Ecco cosa cambia

Il numero di auto con Google integrato, che include marchi di punta come Chevrolet, Honda, Polestar, Renault e Volvo, dovrebbe quasi raddoppiare entro la fine di quest’anno.

Anche YouTube è ora disponibile nelle auto con Google integrato. Partner selezionati, tra cui Polestar e Volvo Cars, si sono impegnati a portare questa esperienza sulle loro auto tramite aggiornamenti software over-the-air. Così sarai in grado di guardare facilmente i tuoi video preferiti se, ad esempio, stai aspettando fermo in un parcheggio.

Inoltre, un servizio che sta crescendo molto è GameSnacks per Android Auto, un hub che ti permette di accedere a giochi come Beach Buggy Racing 2, Solitaire FRVR e My Talking Tom Friends.

E come cieligina sulla torta, ci sarà l’Assistente di Google che proporrà suggerimenti intelligenti in modo da poter rispondere rapidamente ai messaggi, condividere l’orario di arrivo e altro ancora con un tocco dal display. Questa funzione arriverà sulle auto con Google integrato nei prossimi mesi.