WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più popolare del mondo. Viene utilizzata in circa 180 nazioni e conta un totale di 2,3 miliardi di utenti attivi con uno scambio giornaliero di 1 miliardo di messaggi ogni anno.

L’app di Meta è resa popolare dall’attenzione che gli sviluppatori pongono nei continui aggiornamenti atti per rendere WhatsApp sempre più moderno e funzionale.

Uno degli esempi di aggiornamento funzionale è sicuramente la creazione, il 21 gennaio 2015, della versione desktop dell’applicazione: WhatsApp Web.

WhatsApp Web è l’estensione per il computer dell’account dell’applicazione di WhatsApp. Si tratta di una versione pensata principalmente per semplificare le comunicazioni in ufficio durante il lavoro e che ha riscosso davvero un successo enorme.

Non tutti però sfruttano al meglio le funzionalità di questa utilissima versione di WhatsApp.

WhatsApp Web: trucchi per utilizzarlo al meglio

Utilizzare la versione desktop di WhatsApp è estremamente semplice e basta collegare il proprio cellulare al computer tramite la scansione di un codice QR.

Nonostante WhatsApp Web sia molto utilizzato tra gli utenti ci sono dei trucchetti che conoscono in pochi e che potrebbero migliorare l’esperienza sulla piattaforma.

Ecco una serie di trucchi da utilizzare su WhatsApp Web: