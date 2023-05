Da quando l’utilizzo degli smartphone è stato esteso ad una grossa fetta di utenti, ormai diversi anni fa, le applicazioni di messaggistica istantanea sono diventate fondamentali. Queste hanno portato infatti un aumento esponenziale del numero di dati personali che ogni giorno vengono condivisi sul web. Proprio per tale motivo la privacy risulta una questione di primaria importanza per gli utenti che hanno uno smartphone in tutto il mondo. Proprio per rispondere alla preoccupazione che sembra crescere sempre di più in merito alla sicurezza dei propri dati personali, WhatsApp ha scelto di introdurre una funzionalità tutta nuova che consentirà di proteggere in maniera ulteriore le chat di ogni persona.

Il prossimo aggiornamento infatti dovrebbe portare la grande novità, la quale prende il nome di Chat Lock. Non sappiamo quale sarà la denominazione in italiano, ma per il momento sembra che coloro che stanno utilizzando questa nuova possibilità, abbiano trovato questo nome.

WhatsApp: le chat bloccate e nascoste, ecco come con la nuova funzionalità

Basata sulla crittografia end-to-end, la funzionalità Chat Lock introdotta da WhatsApp permette di nascondere le conversazioni così da renderle private. Verrà aggiunto alle vostre chat un ulteriore livello di protezione, creando una cartella protetta con una password o con i vostri dati biometrici.

Quando sceglierete di nascondere una chat, questa verrà spostata in una cartella protetta. A quest’ultima sarà possibile accedere solo inserendo la password o utilizzando il riconoscimento facciale o ancora l’impronta digitale. Si tratta quindi di un interiore modo per proteggere le chat da occhi indiscreti, soprattutto quando si sa che il proprio smartphone andrà a finire in mani altrui.