WhatsApp si appresa a cambiare davvero moltissimo nel corso dei prossimi mesi, la più celebre applicazione di messaggistica istantanea vuole introdurre numerose novità, nell’estremo tentativo di accorciare le distanze nei confronti di Telegram, realtà con una minore diffusione nel globo (700 milioni di utenti vs più di un miliardo), ma comunque più avanzata in termini di funzionalità offerte agli utenti.

Gli ultimi tempi hanno già visto arrivare whatsapp, come la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, solamente per citarne una, oppure la modifica ai messaggi, una delle più richieste di sempre, e finalmente introdotta gratuitamente sia su Android che iOS. Ma cosa ci riserva precisamente il futuro?.

WhatsApp, il futuro che ci aspetta

Tutte le indicazioni che le Beta di WhatsApp lasciano trapelare sono sicuramente positive per gli utenti che ogni giorno si affidano all’applicazione di Meta, assisteremo ad una sostanziale modifica nella gestione dei gruppi e nello Stato, quest’ultimo assomiglierà molto di più ad Instagram (che ricordiamo essere sempre proprietà della stessa azienda).

La novità più interessante, dopo la modifica dei messaggi, sembra però toccare i cosiddetti messaggi effimeri, spesso definiti messaggi che si autodistruggono. La privacy arriverà difatti su un nuovo livello, permettendo così agli utenti di scegliere un intervallo temporale entro il quale la conversazione si cancellerà in automatico, ed oltretutto non sarà possibile effettuare alcuno screenshot della stessa. In questo modo si avrà la certezza assoluta che nessun altro, a meno che non venga mostrato il display, legga quanto scritto.