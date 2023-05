WhatsApp a quanto pare si sta attivando per aumentare la privacy della propria applicazione, stando alle ultime infatti, sembrerebbe in arrivo una nuova funzionalità e non parliamo di beta o testing vari, bensì di una nuova feature che arriverà a breve per tutti, stiamo parlando del lucchetto per le chat, opzione che consentirà di nascondere le chat più importanti e renderle inaccessibili a meno di un’autenticazione forte come quella biometrica.

Maggiore protezione per le vostre chat importanti

Quando si sfrutterà la funzione lucchetto, la chat verrà rimossa dall’elenco principale di Whatsapp e nascosta in una cartella dedicata a cui sarà possibile accedere solo tramite una password o attraverso il riconoscimento biometrico dell’impronta digitale o del volto, a seconda dei device.

Come se non bastasse, quando arriverà un messaggio all’interno di una chat bloccata, la notifica che verrà mostrata non offrirà nessun tipo di anteprima proprio per evitare visualizzazioni non gradite.

Tali opzioni sono state pensate a detta di WhatsApp per coloro che hanno l’abitudine di condividere il proprio telefono con altre persone, in modo tale che dettagli presenti all’interno di chat private non vengano inavvertitamente visualizzati.

Attivare l’opzione è molto semplice, basterà infatti tenere premuto sulla chat da bloccare e selezionare l’apposita voce, per visualizzarla poi vi basterà fare un lungo pan verso il basso della lista chat, dopodiché inserire il riconoscimento forte e il gioco sarà fatto.

La novità è presente solo per i dispositivi principali, per quanto riguarda i complementari dovremo attendere ancora un po’ per poterla utilizzare.