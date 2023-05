L’operatore Vodafone Italia sta proponendo, ancora per pochi giorni, alcuni buoni spesa da 100 euro a tutti gli utenti che sottoscrivono una qualsiasi offerta di rete fissa.

Tra le offerte disponibili troviamo anche Internet Unlimited in promo a 24,90 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Vodafone: buoni spesa da 100 euro attivando alcune offerte

Come in precedenza, per ottenere il diritto a ricevere i buoni spesa, i nuovi clienti devono accedere al sito ufficiale dell’operatore e attivare un’offerta di rete fissa, in particolare tra quelle in tecnologia ADSL, FTTC, Fibra FTTH ed FWA. Soltanto per l’offerta Internet Unlimited per nuovi clienti, senza una linea mobile Vodafone attiva, è possibile completare l’intera procedura di attivazione direttamente online.

Per quanto riguarda invece tutte le altre offerte in promo, tra cui anche Internet Unlimited per già clienti di rete mobile dell’operatore, una volta aperta la pagina dedicata è necessario cliccare sul tasto “Ti richiamiamo noi”, richiedendo dunque il supporto di un consulente telefonico. Nel dettaglio, per usufruire della promozione, i nuovi clienti devono attivare una delle offerte online da Lunedì a Giovedì, ovvero dal 15 al 18 Maggio 2023.

Dopo aver effettuato l’attivazione, entro 45 giorni si riceverà una e-mail contenente le istruzioni per richiedere il codice promozionale, con il quale ottenere poi il buono spesa. In particolare, il codice univoco in questione potrà essere richiesto entro il 31 Luglio 2023, attraverso un apposito modulo online. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.