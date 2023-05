Unieuro è follia con gli sconti al 90% che distruggono MediaWorld

Unieuro raccoglie in un volantino le più belle offerte del momento, riuscendo così a mettere in difficoltà le dirette concorrenti del mercato, tra cui giustappunto troviamo anche MediaWorld, rivenditore di elettronica di alta qualità disponibile sul territorio nazionale.

Gli utenti che vogliono acquistare da Unieuro, ad ogni modo, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere indistintamente completati sia in negozio che online, ciò sta a significare che gli ordini effettuati tramite l’e-commerce aziendale prevedono anche la consegna gratuita a domicilio, ma solo con una spesa superiore ai 49 euro.

Se volete avere le offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone, ricordatevi di aprire subito il nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro, occasioni e prezzi molto economici

Unieuro nasconde all’interno del proprio volantino una campagna promozionale di tutto rispetto, ma sopratutto una sorpresa che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere: ogni 299 euro di spesa verrà regalato un biglietto aereo, che potrà essere utilizzato per volare liberamente in Italia ed in Europa. La promozione è cumulabile, fino ad un massimo di 3 biglietti, quindi una spesa di 899 euro.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato è possibile scegliere qualsiasi dispositivo incluso nell’immenso catalogo aziendale, partendo ad esempio dagli smartphone, quali possono essere Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, disponibile all’acquisto a 1399 euro, per poi virare verso modelli decisamente più economici, come Xiaomi 12, Galaxy A23, Galaxy A54, Galaxy A33, Redmi 12C, Redmi Note 11 Pro 5G, Oppo A96, Honor X7A o altri ancora.

Le occasioni per spendere poco si sprecano letteralmente da Unieuro, correte subito sulle pagine sottostanti per scoprire e conoscere da vicino i prezzi più interessanti.