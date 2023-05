Truffa Whatsapp, stavolta gli hacker puntano al portafoglio degli ingegneri

Elon Musk ha espresso dubbi sulla sicurezza di WhatsApp, una preoccupazione condivisa da un ingegnere che ha perso un’ingente somma di denaro a causa di una truffa su questa piattaforma.

Truffa Whatsapp: cosa insegna la frode dell’ingegnere?

Questo ingegnere ha pagato caro per una distrazione che avrebbe potuto colpire chiunque. Il suo errore? Credere in una proposta d’investimento troppo allettante. La domanda è: quanto siete disposti a rischiare per l’opportunità di diventare ricchi? Per questo ingegnere e sua moglie, la cifra era di 51.000 dollari, un importo che per molti potrebbe rappresentare i risparmi di una vita.

La truffa è iniziata con un messaggio su WhatsApp promettendo alti rendimenti sugli investimenti. L’ingegnere, attratto dalla prospettiva, è stato poi invitato in un gruppo Telegram dove i truffatori lo hanno guidato ulteriormente nella truffa, convincendolo a investire 4,2 milioni di rupie indiane, pari a circa 51.000 dollari.

Una volta che l’ingegnere ha confermato la transazione, i truffatori hanno preteso che avesse guadagnato oltre 80.000 dollari, ma avrebbe dovuto versare altre 11.000 rupie per ritirare i suoi profitti. A quel punto, l’ingegnere ha capito di essere stato truffato e ha denunciato l’accaduto, anche se è improbabile che recuperi i suoi risparmi.

La lezione da questa storia è di essere sempre diffidenti, specialmente nei confronti di numeri sconosciuti o offerte troppo belle per essere vere, ricevute tramite WhatsApp o altri sistemi di messaggistica, SMS inclusi. Nessuna istituzione finanziaria legittima chiederà mai i vostri dati personali tramite messaggio. Se ricevete una richiesta di questo tipo, contattate direttamente il vostro consulente di fiducia. E ricordate, se qualcuno vi offre un ritorno finanziario miracoloso, sappiate che il denaro non cade dal cielo e se fosse vero, sarebbero i primi a investire in quel progetto.