Terra, verremo divorati dal Sole e dal suo calore prima del previsto

L’astronomia continua a offrire scoperte che lasciano senza parole. Per la prima volta, gli astronomi hanno assistito a un evento straordinario: una stella morente che ha inghiottito un pianeta. Questo avvenimento offre uno sguardo al futuro del nostro pianeta, previsto per circa 5 miliardi di anni nel futuro, quando il Sole, in espansione, inghiottirà la Terra.

Terra: la nostra fine è segnata

L’evento in questione è accaduto a una distanza di 13.000 anni luce da noi. In questo lontano angolo dell’universo, una stella si è gonfiata improvvisamente a migliaia di volte la sua dimensione originale, fino a incorporare completamente un pianeta in orbita attorno a essa. Il corpo celeste inghiottito, che gli scienziati hanno potuto studiare grazie alla rilevazione di specifiche tracce chimiche, era un gigante gassoso 30 volte più grande della Terra.

Kishalay De, autore principale dello studio e post-dottorando presso il Kavli Institute for Astrophysics and Space Research del MIT, ha commentato su Nature: “Stiamo vedendo il futuro della Terra. Se un’altra civiltà ci stesse osservando da 10.000 anni luce di distanza quando il Sole inghiottirà la Terra, vedrebbe qualcosa di molto simile.”

La scoperta è stata possibile grazie alla Zwicky Transient Facility, un progetto che monitora il cielo per rilevare cambiamenti improvvisi nella luminosità delle stelle. Gli astronomi hanno identificato un insolito flash di luce, poi denominato ZTF SLRN-2020, che è iniziato come un raggio di luce intensificandosi di 100 volte nell’arco di 10 giorni, per poi continuare a brillare per 100 giorni prima di spegnersi.

Durante l’evento, gli scienziati hanno osservato un bagliore debole: si trattava dell’ultimo segnale di vita del pianeta morente, un gigante gassoso simile a Giove. Ancora una volta, questa scoperta ci ricorda l’immensità dell’universo e la sua continua evoluzione, offrendoci un’anticipazione di quello che potrebbe essere il destino del nostro stesso pianeta.