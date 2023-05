Smartphone e radiazioni elettromagnetiche, i modelli da evitare assolutamente

Pochi utenti ancora oggi sono a conoscenza dei rischi legati all’esposizione alle onde elettromagnetiche emesse dai propri smartphone, il quantitativo è variabile, ma una lunga e prolungata esposizione può portare a malattie o inficiare la salute del corpo umano. La stessa OMS le ha inserite come probabilmente cancerogene, per questo motivo non c’è assolutamente da scherzarci.

L’Unione Europea, perfettamente consapevole dei rischi, per tutelare la popolazione nostrana ha posto dei limiti al SAR; questa è l’unita di misura che va ad indicare il quantitativo di energia assorbita dal corpo umano per chilogrammo, infatti è l’acronimo di Specific Absorption rate, per la quale è stato imposto un limite di 2 W/kg. Nel caso in cui lo smartphone non dovesse rispettare questo valore, non verrà commercializzato in Europa.

Scoprite subito le nuove offerte Amazon con i migliori codici sconto gratis, che potete trovare solamente sul nostro canale Telegram a questo link.

Smartphone e radiazioni, quali sono i modelli con il quantitativo più alto

Il modello con il SAR più elevato non è uno solo, ma sono bensì due, stiamo parlando della coppia OnePlus 5G e Motorola Edge, terminali che sono stati in grado di raggiungere un SAR all’orecchio di 1,79 W/kg ed un SAR al corpo di 1,68 W/kg. Al secondo posto della classifica troviamo un dispositivo poco diffuso, stiamo parlando di ZTE Axon 11 5G, fermo a 1,59 W/kg, seguito a ruota da Xiaomi Mi Max 3, in grado di raggiungere un valore SAR di 1,58 W/kg.

Indipendentemente dal dispositivo di cui siete effettivamente in possesso, raccomandiamo caldamente di prestare sempre la massima attenzione all’utilizzo dello smartphone, limitando l’esposizione.