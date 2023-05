I nuovi Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 saranno annunciati nel corso dell’evento Unpacked che si terrà il 26 luglio 2023 secondo gli ultimi rumors.

Nulla di ufficiale ancora, ma le voci su una data anticipata rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti si stanno intensificando sempre più. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung: i nuovi foldable potrebbero arrivare il 26 luglio 2023

Le indiscrezioni arrivano dalla Corea del Sud, e anche l’affidabile Roland Quandt di WinFuture riferisce l’intenzione di Samsung di stringere i tempi lanciando sul mercato i nuovi prodotti con qualche giorno di anticipo. La motivazione di questa scelta sarebbe legata alla volontà di dare un forte impulso alle entrate nel terzo trimestre: gli ultimi risultati fiscali sono stati parzialmente deludenti, la società intende così mettere a disposizione della propria clientela più giorni possibili per acquistare i nuovi prodotti.

Con i due pieghevoli dovrebbero debuttare anche i tablet Galaxy Tab S9 e relative varianti Plus e Ultra. Quello del 26 luglio sarà così il secondo Unpacked dell’anno dopo quello tenutosi il 1° febbraio dedicato a Galaxy S23/Plus/Ultra. Secondo le fonti, Samsung annuncerà ufficialmente la data dell’evento un mese prima, dunque verso la fine di giugno.

La testata coreana che per prima ha condiviso in rete la data di presentazione del 26 luglio ipotizza anche il giorno di disponibilità sul mercato dei dispositivi: 11 agosto 2023. Un’ultima novità riguarda il luogo in cui l’evento Unpacked dovrebbe svolgersi: per la prima volta, infatti, si terrà a in Corea del Sud.