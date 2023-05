Proprio qualche giorno fa vi avevamo raccontato del debutto della Realme 11 Pro Series (recuperatela qui) nel lontano Oriente, se avevate temuto di non poterla toccare con mano anche in Europa, arrivano le conferme a tranquillizzare tutti direttamente dall’azienda.

In occasione del Mobile Photography Innovation Event di New York, realizzato in collaborazione con Samsung Electronics, Realme ha confermato che entrambi i modelli presentati saranno disponibili a partire dal mese di Giugno anche nel continente più vecchio del mondo, giustappunto l’Europa. Durante lo stesso evento sono anche state svelate specifiche tecniche interessanti riguardanti la fotocamera.

Realme 11 Pro Series, i nuovi dettagli sulla fotocamera

Il comparto fotografico è stato maggiormente curato da Realme, portando in una fascia di prezzo più bassa, anche alcune funzionalità di livello decisamente superiore, è questo il caso di Super Group Portrait e One Take, per riuscire a generare più scatti con angolazione differente.

Il Realme 11 Pro+ 5G è inoltre il leader del settore, per la fascia di appartenenza, per quanto riguarda il supporto allo zoom 2x/4x lossless, grazie alla presenza della tecnologia In-Sensor Zoom, la quale permette di passare tra le varie modalità d’immagine, ottenendo pixel reali e mai sfocati (e risoluzione maggiore del 242% dei dispositivi concorrenti). Tutto ciò è possibile a partire dal SuperZoom da 200MP OIS, un sensore Samsung ISOCELL HP3 di 1/1.4 pollici e apertura F1.69, raggiungendo così la migliore configurazione a questo prezzo.

La stessa Samsung, per bocca di Seongwook Song, il vice presidente della sezione Sensor Architecture, si è dichiarata “entusiasta di vedere da vicino i risultati della nostra collaborazione con Realme, per riuscire a massimizzare il potenziale di questo sensore d’immagine”.