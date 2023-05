Netflix è una delle piattaforme streaming più utilizzata al mondo. Fondata nel 1997 in California come azienda di noleggio di DVD, con il tempo ha compreso le esigenze di mercato e ha ampliato il suo bacino di utenti creando il catalogo online come lo conosciamo oggi.

Il lampo di genio arriva quando nel 2013 l’azienda entra nel settore della produzione sfornando dei contenuti originali Netflix che hanno ottenuto un successo mondiale straordinario. Alcuni esempi di serie tv acclamate da pubblico e critica sono Stranger Things, The Crown e Dark.

La piattaforma ha subito un aumento incredibile di ascolti durante la pandemia contando circa 180 milioni di abbonati nonostante la spietata concorrenza che si è costruita lentamente durante gli anni.

Il catalogo italiano di Netflix conta invece attualmente circa 6.700 contenuti tra film, serie tv e documentari e ogni mese si arricchisce di nuovo materiale da non perdere.

Netflix: tre serie tv da non perdere maggio 2023

WORKING:LAVORARE E VIVERE

Si tratta di una miniserie di 4 episodi in uscita il 17 maggio. La docuserie vanta Barack Obama tra il suo cast e racconta del rapporto tra gli americani e il lavoro.

MC GREGOR FOREVER

Sempre il 17 maggio uscirà sulla piattaforma Mc Gregor Forever, docuserie attesissima dai fan che narra la storia di Conor Mc Gregor, campione di pesi leggeri e pesi piuma nella categoria delle arti marziali.

XO, KITTY

Un’altra miniserie molto attesa dei fan è XO, Kitty, spin-off del famoso film originale Netflix Tutte le volte che ho detto di amo. Si tratta di una serie tv per adolescenti che racconta le vicende di Kitty, sorella minore della protagonista del film, che decide di frequentare il liceo in Corea del Sud per stare più vicina al suo ragazzo. La data di uscita è il 18 maggio.