Google ha deciso di rimuovere il supporto per l’app Android Auto for Phone Screens, il che significa che si potrà utilizzare Android Auto solo sul proprio sistema di infotainment in auto e non sui propri telefoni.

Il motivo dietro questa scelta è chiaro, Google sta cercando di offrire un’interfaccia utente ottimizzata.

L’app Android Auto for Phone Screens era incompatibile con Android 12, quindi era solo una questione di tempo prima che la società decidesse di ritirare il supporto per altre versioni di Android. Secondo alcuni post di Reddit, l’app Android Auto for Phone Screens non funziona più su nessuna versione di Android.

Quando l’app viene avviata sul telefono, reindirizza gli utenti alla pagina delle impostazioni, che conferma che il servizio è ora disponibile solo per gli schermi delle auto e non per i telefoni. Poche settimane prima della chiusura, l’app ha visualizzato un messaggio che avvisava gli utenti che presto avrebbe smesso di funzionare.

Ecco come si usa

Ma Google ha già in programma un sostituto. Chiamata modalità di guida dell’Assistente, la funzione è stata lanciata per la prima volta nel 2021 e da allora ha ricevuto diversi aggiornamenti. La funzione è disponibile solo su Android, il che significa che gli utenti iPhone non saranno in grado di accedervi.

Vale la pena notare che Google Assistant Driving Mode non è un’app separata, il che significa che non ha un’icona dedicata per avviarla. Invece, è una funzione dell’Assistente Google che funziona nell’app Google Maps. Inoltre, non può essere utilizzato neanche in modalità orizzontale.

La modalità di guida dell’Assistente Google funziona su telefoni con Android 9 e versioni successive che hanno almeno 4 GB di RAM. Al momento, lavora solo in Australia, Canada, Francia, Germania, India, Italia, Messico, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Per iniziare a utilizzare la funzione, gli utenti dovranno aprire Google Maps, inserire la destinazione sulla mappa e toccare “Avvia“. In alternativa, possono dire “Hey Google, vai a…” per avviare la modalità Auto.