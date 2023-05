Google si prepara a fare piazza pulita degli account Gmail. L’azienda di Mountain View ha annunciato di voler adottare una nuova politica che porterà alla chiusura degli account inutilizzati.

In questo modo, BigG potrà ottimizzare lo spazio di archiviazione dei propri server e garantire una migliore sicurezza per tutti gli account attivi. La fase di pulizia degli account Gmail inutilizzati partirà quest’anno e seguirà alcune regole precise.

Per essere identificato come account inattivo, Google ha stabilito che non ci devono essere attività da parte dell’utente da almeno due anni. Questo riguarda tutti gli account personali e sono esclusi quelli gestiti da aziende o scuole. L’unica eccezione, al momento, è legata a YouTube. Se all’account Gmail sono associati uno o più video caricati sulla piattaforma, sia l’account che i video non verranno cancellati per preservare i contenuti storici.

Google vuole eliminare gli account inattivi per liberare spazio sui propri server e garantire una migliore sicurezza a tutti gli utenti attivi

Il processo di cancellazione sarà graduale e inizierà dagli account Gmail creati ma mai utilizzati. In seguito si passerà a quelli inattivi da due o più anni. In ogni caso, Google invierà più notifiche all’indirizzo email soggetto a cancellazione per informare gli utenti.

Tutti gli utenti interessati a preservare i propri dati hanno tempo fino a dicembre 2023 per effettuare un backup. In alternativa, è possibile tornare ad utilizzare l’account effettuando azioni come leggere o inviare email, utilizzare Google Drive o anche collegare un dispositivo Android all’account.

In seguito alla rimozione degli account inutilizzati, Google metterà nuovamente a disposizione i domini per poter effettuare una nuova registrazione. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente arriveranno nel corso delle prossime settimane.