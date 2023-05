Si è scoperto che le persone collezionano monete dalla Mesopotamia medievale. Per questo motivo, ci sono alcuni esemplari rari e antichi che possono valere migliaia se non milioni di euro.

Ma non è una cosa che si limita solo all’Italia, ad esempio, anche se gli Stati Uniti sono giovani tra le nazioni, le monete da collezione sono molto richieste e spesso possono fruttare centinaia di migliaia di dollari a chi ne riesce a trovare una.

Ma quali sono le più preziose? Ecco alcune che sono state vendute a prezzi elevatissimi e che possono ancora essere trovate.

Half Eagle del 1822 degli Stati Uniti

C’erano 17.796 di queste monete che sono state coniate nel 1822, ma oggi ne esistono solo tre. (La maggior parte fu fusa dopo la riduzione del contenuto d’oro nelle monete nel 1834.) Non c’è niente di particolarmente speciale in questa moneta. Non ci sono errori. Non era una moneta commemorativa. Ma è stata venduta all’asta per 687mila e 500 dollari.

La sua rarità la rende preziosa (come molti dei più preziosi oggetti da collezione). A differenza di altre monete la Zecca non ha prodotto ristampe di questa. Due risiedono allo Smithsonian. Si dice che questo, noto come esemplare di Eliasberg, sia il più bello dei tre.

Gli esperti ritengono che il valore di oggi sia di milioni e probabilmente supererebbe tutti i record di vendita. La vendita all’asta di questa moneta ebbe luogo nel 1982, ma probabilmente oggi il valore sarebbe almeno triplicato.

Esiste una moneta simile che venne coniata nel 1796, la Liberty Cap Cent sempre appartenente agli Stati Uniti che invece è stata venduta per 705mila dollari.