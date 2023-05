Dimentica il cavo di ricarica, ecco il caricatore WIRELESS che costa 10 euro su Amazon

Dopo aver visto tante nuove offerte all’interno dei negozi di elettronica presenti fisicamente sul territorio italiano, è tempo di fare sul serio. Ovviamente avrete già capito tutto dal titolo e dall’immagine: oggi si parla di Amazon e delle sue grandi offerte che riguardano l’elettronica e la tecnologia in generale. Se siete anche voi tra quelli che ormai odiano i cavi, dovete assolutamente prendere in esame la possibilità di acquistare un caricatore wireless. Oggi proprio su Amazon c’è una grande offerta, la quale probabilmente scadrà tra qualche giorno se non tra qualche ora.

Amazon offre oggi un caricatore wireless in sconto, costa circa 10 € e consente di ricaricare tutti i dispositivi che supportano tale tipo di ricarica

La grande offerta che vedete oggi disponibile, riguarda un caricatore MagSafe per iPhone e dispositivi Apple. È compreso anche un adattatore, il tutto ad un prezzo più che valido.

Grazie al coupon del 15% infatti gli utenti Amazon potranno portare a casa il dispositivo per un prezzo totale di circa 10 €. Bisogna quindi solo aggiungerlo al carrello.