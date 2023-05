La Francia recentemente ha avviato un’indagine contro Apple dopo che l’organizzazione Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) ha accusato la società di “obsolescenza programmata” per le parti di riparazione serializzate.

Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa nuova “battaglia legale” contro il colosso di Cupertino.

Apple accusata dalla Francia

Come riporta l’agenzia di stampa francese AFP, il programma di riparazione self-service di Apple richiede ai clienti di inserire il numero di serie di un dispositivo quando ordinano parti per dispositivi come iPhone e Mac e tutti i componenti ordinati devono essere associati allo stesso dispositivo dopo l’installazione. HOP ha affermato che questa politica offre ad Apple il potenziale per limitare le riparazioni solo ai tecnici autorizzati e limitare la funzionalità dei dispositivi riparati con parti non certificate.

L’organizzazione ha aggiunto che il programma di riparazione self-service di Apple è dannoso per l’ambiente dato che Apple spedisce strumenti grandi e pesanti ai clienti. Anche il sito Web di riparazione fai-da-te iFixit ha espresso delusione per il requisito del numero di serie quando il programma di Apple è stato lanciato lo scorso anno.

L’ufficio del pubblico ministero di Parigi sta gestendo le indagini e deve ancora accusare formalmente Apple di qualsiasi illecito in relazione alla denuncia di HOP. L’organizzazione aveva precedentemente presentato un reclamo contro Apple per il fatto che l’azienda limitava le prestazioni massime di alcuni vecchi modelli di iPhone con batterie obsolete quando necessario per evitare che i dispositivi si spegnessero inaspettatamente, portando a una multa di 25 milioni di euro.