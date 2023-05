Amazon ha oggi ufficializzato tre nuovi dispositivi della serie Echo, stiamo parlando di Echo Pop, Echo Show 5 ed anche Echo Auto di nuova generazione, il quale presenta esattamente le medesime funzionalità del precedente, ma è stato completamente ridisegnato. Scopriamoli assieme da vicino.

Amazon Echo Pop – un nuovo design semisferico

Amazon Echo Pop è il nuovo speaker altoparlante della famiglia, presenta un design nuovo ed inedito, una semisfera disponibile in due inedite colorazioni (Verde Petrolio e Lavanda), nonché un prezzo di soli 54,99 euro (acquistabili a parte anche tante custodie colorate, al prezzo di 22,99 euro). La diffusione del suono avviene nella parte anteriore, l’altoparlante, progettato su misura, offre un suono pieno e ricco, perfetto per ogni ambiente della vostra abitazione. Oltre a questo, è perfettamente compatibile con Amazon Alexa, il che permetterà di controllare tutti i dispositivi dell’ecosistema con la vostra voce, senza alcuno sforzo.

Echo Show 5 – nuovo design per il sistema di altoparlanti

La terza generazione di Echo Show 5 punta a combinare la comodità di avere a disposizione uno schermo compatto, con la praticità d’uso di Amazon Alexa, in pochissimo spazio potrete ad esempio controllare le vostre telecamere Ring, leggere e liste, effettuare delle videochiamate, e molto altro ancora. Il processore garantisce una velocità d’uso migliorata del 20% (rispetto alla generazione precedente), ed un sistema di altoparlanti che mette a disposizione un suono nitido e dettagliato, più mirato verso i bassi corposi e definiti, nonché un set di microfoni completamente ridisegnati. Sia il nuovo Echo Show che Echo Pop, supportano Matter, per facilitare il collegamento ed il controllo dei dispositivi compatibili. Il prodotto è disponibile all’acquisto al prezzo di 109 euro.

Echo Auto – un nuovo design e opzioni di montaggio

Echo Auto si rinnova in una nuova generazione finalmente disponibile anche in Italia, il prodotto nasce per portare Amazon Alexa in tutte quelle vetture che non dispongono di un assistente vocale integrato. Il rinnovato design lo ha reso più sottile e presenta un supporto adesivo per rendere più semplice il posizionamento all’interno dell’abitacolo. Sulla superficie sono posizionati cinque microfoni ad alta definizione, che permetteranno di riconoscere la voce dell’utente anche con musica o aria condizionata attive. Dallo stesso dispositivo sarà poi possibile controllare tutti i prodotti inclusi nella Casa Intelligente di Alexa, mentre vi state spostando con la vostra vettura.

Echo Auto (2a generazione) è disponibile al prezzo di 69 euro, con disponibilità immediata (già da oggi).