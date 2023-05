Sosia, abbiamo sempre sbagliato a credere nella leggenda dei 7 sosia nel mondo

Il concetto di sosia si riferisce a una persona che condivide una somiglianza straordinaria con noi a livello fisico. Esiste un’affermazione popolare secondo cui ciascuno di noi ha sette sosia sparsi per il mondo. Tuttavia, si tratta di un mito o di un fatto provato scientificamente? Nonostante l’assenza di prove scientifiche concrete, ci imbattiamo di frequente in individui che presentano somiglianze sorprendenti con noi stessi.

Sosia: qual è la verità?

Le celebrità offrono alcuni degli esempi più noti di sosia. Prendiamo per esempio Meghan Markle, che ha una sosia, l’attrice Sarah Mhlanga, che viene spesso scambiata per lei. Ma sembra che la Duchessa abbia altre sosia, come Akeisha Land e Olivia Marsden, tutte donne che assomigliano notevolmente a lei. Altri personaggi famosi con sosia noti includono Scarlett Johansson, Brad Pitt, Emma Watson e Ariana Grande. Questi esempi potrebbero suggerire che la teoria dei sette sosia potrebbe essere vera.

Tuttavia, un’indagine condotta dall’Università di Adelaide ha cercato di affrontare questa questione con un approccio scientifico. Dopo aver analizzato oltre 4.000 immagini di volti umani, uno scienziato ha concluso che la probabilità di trovare un individuo quasi identico a noi è estremamente bassa, specificatamente di 1 su un trilione.

Questo non significa che non esistano persone con tratti somatici simili ai nostri. Alcune caratteristiche fisiche sono più comuni di altre, come gli occhi castani presenti nel 55% della popolazione o il cosiddetto “naso a patata” nel 24%. Tuttavia, trovare un sosia esatto è altamente improbabile. È interessante notare che studi hanno dimostrato che le persone con volti simili che non sono imparentate tendono ad avere anche caratteristiche fisiche simili, come l’altezza e il peso, e persino tratti del carattere. Pertanto, sebbene sia improbabile che troviate un sosia esatto, è possibile che incrociate qualcuno che condivide alcune delle vostre caratteristiche.