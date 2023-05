Gli smartwatch Amazfit sono da sempre i migliori per il rapporto qualità/prezzo generalmente offerto all’utente finale, il quale si ritroverebbe a tutti gli effetti a poter approfittare di un prodotto dalle prestazioni di livello, senza mai spendere così tanto. Uno dei modelli più amati dal pubblico è senza dubbio il Bip U, oggi costa solamente 28 euro su Amazon.

Amazfit, il nuovo smartwatch è davvero economico

Il modello di cui vi parliamo oggi è l’Amazfit Bip U, uno smartwatch dotato di display a colori completamente touchscreen, e tantissime funzioni effettivamente raggiungibili con il solo tocco dello schermo. Il suo prezzo di vendita originario è di 43,90 euro, oggi è scontato del 18%, raggiungendo così un valore di 35,99 euro, ma applicando il coupon presente in pagina del 20%, si raggiungeranno i 28 euro di cui vi abbiamo parlato all’inizio dell’articolo.

Compralo su Amazon

Tra le funzioni e le specifiche tecniche del prodotto non possiamo che annoverare la totale impermeabilità fino a 5ATM, la presenza del sensore per il battito cardiaco nella parte posteriore (con misurazione della percentuale di ossigeno nel sangue), il monitoraggio del sonno, oltre ai classici contapassi, attività fisiche e simili. Le notifiche vengono correttamente ricevute da qualsiasi applicazione, l’interazione con le stesse è minima, ma è comunque un plus per un prodotto di base molto economico.